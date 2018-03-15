سقوط طالب جامعى من الدور الثالث بمنزله أثناء تصليحه "الدش" بكفر الشيخ







كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب طالب بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، بكسور إثر سقوطه من الدور الثالث بمساكن الرى بمدينة كفر الشيخ، وذلك أثناء تصليحه "الدش" فاختل توازنه، ونقلته سيارة الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.