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سقوط طالب جامعى من الدور الثالث بمنزله أثناء تصليحه "الدش" بكفر الشيخ

الخميس، 15 مارس 2018 04:11 م
سقوط طالب جامعى من الدور الثالث بمنزله أثناء تصليحه "الدش" بكفر الشيخ اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ





كفر الشيخ - محمد سليمان
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أصيب طالب بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، بكسور إثر سقوطه من الدور الثالث بمساكن الرى بمدينة كفر الشيخ، وذلك أثناء تصليحه "الدش" فاختل توازنه، ونقلته سيارة الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وأكد سالم أبو شعير المسئول الإعلامي بمستشفى كفر الشيخ العام لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمود طلحة مدير المستشفى العام أمر بإجراء العلاج اللازم للطالب المصاب "وجيه كمال سعد".

 


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