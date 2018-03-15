سفير مصر فى روسيا يجتمع بالمصريين لحشدهم للتصويت بالانتخابات الرئاسية

سفير مصر فى روسيا يجتمع بالمصريين لحشدهم للتصويت بالانتخابات الرئاسيةالخميس، 15 مارس 2018 07:13 م
السفير المصرى فى روسيا يجتمع بالمصريين
كتب مؤمن مختار
إضافة تعليق
حرص السفير المصرى فى روسيا الدكتور إيهاب نصر، على عقد عدة لقاءات مع جموع من أعضاء الجالية المصرية بموسكو، فى إطار حرص السفارة المصرية على حشد المصريين لتفعيل حقهم وواجبهم الوطنى فى المشاركة فى العملية الانتخابية الرئاسية.
والتقى السفير مع مجموعة المصريين فى إطار يوم رياضى وفنى بحضور كافة أعضاء السفارة المصرية ومكاتبها الفنية فى أحد المراكز الرياضية بموسكو.
وأكد السفير المصرى خلال اللقاء مع أبناء الشعب المصرى فى روسيا على أهمية تلاحهم المصريين وتوجهم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى مسيرة رسم مستقبل الوطن وازدهاره.
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة