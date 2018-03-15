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الخميس، 15 مارس 2018 08:33 م
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سفير مصر فى روسيا يجتمع بالمصريين لحشدهم للتصويت بالانتخابات الرئاسية

الخميس، 15 مارس 2018 07:13 م
سفير مصر فى روسيا يجتمع بالمصريين لحشدهم للتصويت بالانتخابات الرئاسية السفير المصرى فى روسيا يجتمع بالمصريين





كتب مؤمن مختار
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حرص السفير المصرى فى روسيا الدكتور إيهاب نصر، على عقد عدة لقاءات مع جموع من أعضاء الجالية المصرية بموسكو، فى إطار حرص السفارة المصرية على حشد المصريين لتفعيل حقهم وواجبهم الوطنى فى المشاركة فى العملية الانتخابية الرئاسية.

والتقى السفير مع مجموعة المصريين فى إطار يوم رياضى وفنى بحضور كافة أعضاء السفارة المصرية ومكاتبها الفنية فى أحد المراكز الرياضية بموسكو.

وأكد السفير المصرى خلال اللقاء مع أبناء الشعب المصرى فى روسيا على أهمية تلاحهم المصريين وتوجهم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى مسيرة رسم مستقبل الوطن وازدهاره.


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