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سفير الاتحاد الأوروبى يهنئ الدبلوماسيين المصريين بـ "يوم الدبلوماسية"

الخميس، 15 مارس 2018 10:50 ص
سفير الاتحاد الأوروبى يهنئ الدبلوماسيين المصريين بـ "يوم الدبلوماسية" سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش





(أ ش أ)
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أعرب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش عن تهنئته للدبلوماسيين المصريين بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية الذى يوافق اليوم الخامس عشر من مارس.

وكتب سوركوش - عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) اليوم الخميس "فى يوم الدبلوماسية المصرية أحيى الدبلوماسيين المصريين على احترافيتهم التى لمستها خلال عام من عملى كسفير للاتحاد الأوروبيى فى أم الدنيا ⁧‫(مصر⁩)، ومع مؤسستهم الراسخة".

وتحتفل وزارة الخارجية - اليوم - بيوم الدبلوماسية المصرية، الذى يجسد ذكرى انطلاق مؤسسة وطنية عريقة ارتبطت باستقلال مصر وبناء دولتها الحديثة، ويوافق هذا التاريخ عودة عمل وزارة الخارجية المصرية بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا فى 22 فبراير1922، وذلك إثر إلغاء وزارة الخارجية المصرية لمدة سبع سنوات بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 باعتبارها أحد أهم مظاهر السيادة والاستقلال وتحويل اختصاصاتها إلى المندوب السامى البريطانى، حيث أبلغت الحكومة البريطانية فى يوم 15 مارس 1922 الدول التى كان لها ممثلون فى القاهرة بأن الحكومة المصرية "أصبحت الآن حرة فى إعادة وزارة الخارجية، ومن ثم فإن لها إقامة تمثيل دبلوماسى وقنصلى فى الخارج".

 


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