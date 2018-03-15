سفر وعودة 1576 مصريا وليبيا و288 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 1576 مصريا وليبيا و288 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالخميس، 15 مارس 2018 06:10 م
منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1576 مصريا وليبيا و 288 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1333 إلى الجانب الليبي، بينهم 240 مصريا و1093 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 243 بينهم 220 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 23 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 387 ألف و 179 مصريا.
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 166 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 122 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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