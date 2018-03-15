سفارة مصر فى بكين تنتهى من استعدادتها لاستقبال الناخبين







كتب- هاشم الفخرانى- هانى محمد

انتهت سفارة مصر فى العاصمة الصينية بكين من آخر استعدادتها لاستقبال الناخبين المصريين فى الصين، حيث ستبدأ عملية الاقتراع فى انتخابات الرئاسة لعام 2018 فى تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

ومن جانبه، قال عماد الأزرق الصحفى بوكالة "شينخوا" إنه يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من الناخبين المصريين فى الصين نظرًا لوجود أعداد كبيرة من المصريين فى بكين، لكنه أكد على أن المشاركة ستكون كثيفة عقب انتهاء ساعات العمل أى عقب الساعة الثالثة بتوقيت الصين التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحصول على ولاية رئاسية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الذى حرصت حملته قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات على حث أبناء الجاليات المصرية فى الخارج على المشاركة والتصويت بكثافة.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف إلكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وتنتهى عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى اليوم التالى ليكون البت فيها يومى السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 أبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الإثنين الموافق 2 أبريل.