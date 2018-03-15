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سفارة مصر فى اليابان تنتهى من استعداتها لاستقبال الناخبين

الخميس، 15 مارس 2018 07:58 م
سفارة مصر فى اليابان تنتهى من استعداتها لاستقبال الناخبين الخارجية المصرية





كتب- هاشم الفخرانى
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انتهت سفارة مصر فى العاصمة اليابانية "طوكيو" من آخر استعداتها لاستقبال الناخبين المصريين فى اليابان، حيث ستبدأ عملية الاقتراع فى انتخابات الرئاسة لعام 2018 فى تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة .

 

ويتنافس فى الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسى آملاً فى الحصول على ولاية رئاسية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الذى حرصت حملته قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات على حث أبناء الجاليات المصرية فى الخارج على المشاركة والتصويت بكثافة.

 

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف إلكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

 

وتنتهى عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى اليوم التالى ليكون البت فيها يومى السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الإثنين الموافق 2 إبريل.


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