سفارة بريطانيا تعزى أسرة مريم.. وتؤكد: التحقيقات مستمرة من أجل العدالة







كتب محمد تهامى زكى

أعربت السفارة البريطانية بالقاهرة، عن حزنها لوفاة المصرية مريم مصطفى، واصفة الحادث بـ"المأساوى"، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لضمان تحقيق العدالة.

وكتبت السفارة عبر حسابها على تويتر: "خبر وفاة مريم مصطفى اليوم مأساوى، تعازينا الصادقة لعائلتها وأصدقائها، تستمر التحقيقات فى الاعتداء المروع لضمان تحقيق العدالة، نحن على اتصال وثيق مع الشرطة والسفارة المصرية للتأكد من أن أسرتها لديها الدعم الذى تحتاجه".



السفارة البريطانية على تويتر

وتوفيت مريم داخل إحدى مستشفيات المملكة المتحدة، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها نتيجة الاعتداء الوحشى والسحل، الذى تعرضت له من قبل 10 فتيات فى بريطانيا.