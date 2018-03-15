سفارة بريطانيا تعزى أسرة مريم.. وتؤكد: التحقيقات مستمرة من أجل العدالة

سفارة بريطانيا تعزى أسرة مريم.. وتؤكد: التحقيقات مستمرة من أجل العدالةالخميس، 15 مارس 2018 02:05 ص
مريم مصطفى
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق
أعربت السفارة البريطانية بالقاهرة، عن حزنها لوفاة المصرية مريم مصطفى، واصفة الحادث بـ"المأساوى"، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لضمان تحقيق العدالة.
وكتبت السفارة عبر حسابها على تويتر: "خبر وفاة مريم مصطفى اليوم مأساوى، تعازينا الصادقة لعائلتها وأصدقائها، تستمر التحقيقات فى الاعتداء المروع لضمان تحقيق العدالة، نحن على اتصال وثيق مع الشرطة والسفارة المصرية للتأكد من أن أسرتها لديها الدعم الذى تحتاجه".
السفارة البريطانية على تويتر
وتوفيت مريم داخل إحدى مستشفيات المملكة المتحدة، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها نتيجة الاعتداء الوحشى والسحل، الذى تعرضت له من قبل 10 فتيات فى بريطانيا.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة