سفارة الكويت بلندن تناشد رعاياها توخى الحذر بعد دعوات إيذاء المسلمين







وكالات الأنباء

أهابت سفارة دولة الكويت فى المملكة المتحدة أمس الأربعاء المواطنين الكويتيين فى مختلف المدن البريطانية أخذ الحيطة والحذر بعد قيام مجهولين بنشر منشورات تدعو إلى إيذاء المسلمين.

وذكرت السفارة فى بيان أن الشرطة البريطانية كلفت إدارة مكافحة الاٍرهاب بفتح تحقيق موسع للكشف عن المجموعة التى تقف وراء مثل هذه الدعوات التى تبث الكراهية فى المجتمع البريطانى.

وأضافت أن هذه المجموعة وزعت منشورات على منازل مسلمين فى عدد من المدن البريطانية تدعو إلى معاقبتهم وإيذائهم فى يوم الثالث من أبريل المقبل داعية المواطنين إلى توخى أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتواصل مع القسم القنصلى فى السفارة الذى يعمل على مدى 24 ساعة وكانت مساعدة وزيرة الداخلية البريطانية لقضايا محاربة التطرف فيكتوريا أتكينير قد دانت مؤخرا من يقفون وراء سلسلة من الخطابات المعادية للإسلام والتى تم ارسالها إلى مجموعة من المنازل فى مختلف المدن البريطانية.

ووصفت أتكينير هذه الرسائل ب "البغيضة " مشددة على أن الحكومة ستعمل جاهدة للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وأكدت عدد من مراكز الشرطة فى أنحاء بريطانيا تلقيها تقارير عن وصول الخطابات الى منازل المسلمين مشيرة الى وجود تحقيق كامل سار بشأنها.

وذكرت ان جميع هذه الخطابات التى تحرض على العنف ضد المسلمين ستخضع الى تحقيق شرطة مكافحة الإرهاب.