سعر اليورو اليوم الخميس 15-3-2018 وتراجع العملة الأوروبية







كتبت- دانه الحديدى

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 15-3-2018، بقيمة وصلت لـ5 قروش فى عدد من البنوك، بعد الارتفاع الذى شهده السعر خلال الأيام الماضية، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.75 جنيه للشراء، و 21.88 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك المركزى.

سعر اليورو اليوم فى مصر



اليورو

وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.7573 جنيه للشراء

21.8818 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.70 جنيه للشراء

21.85 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.68 جنيه للشراء

21.84 جنيه للبيع



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.70 جنيه للشراء

21.85 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.71 جنيه للشراء

21.87 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.69 جنيه للشراء

21.85 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على اتفاق مع ألمانيا بـ12 مليون يورو

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 507 لسنة 2017، بالموافقة على الاتفاق بين مصر وألمانيا بشأن التعاون الفنى لعام 2015، الموقع فى القاهرة بتاريخ 12 يونيو 2017.

وبحسب النص المنشور، ينص الاتفاق على دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإصلاح الإدارى، وذلك بمبلغ 12 مليون يورو تتيحه الحكومة الألمانية.