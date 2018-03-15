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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-3-2018 وثبات العملة السعودية

الخميس، 15 مارس 2018 11:48 ص
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-3-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 15-3-2018، مسجلا 4.67 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع بأخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

ووفقا لآحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم، كالتالى..

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.6849 جنيه للشراء

4.7116 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.66  جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

عكاظ: الملك سلمان يعلق العمل بسعر الصرف للطلبة السعوديين المبتعثين فى الخارج

 

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تعليق العمل بسعر صرف تثبيت العملات المخصصة لرواتب الطلبة السعوديين المبتعثين فى الخارج.

 

وأعلن المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية، مبارك العصيمى، أنه يتم التعامل مع مخصصات الطلبة المبتعثين حسب نشرة مؤسسة النقد، حسبما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

 

وبحثت لجنة وزارية سعودية موضوع تثبيت سعر صرف العملات فى بعثات المملكة فى الخارج، حيث يصرف لهم رواتبهم المالية بما يعادل الريال السعودى، لكن تعديل الملك سلمان يقضى بصرف رواتبهم بما يناسب الدولة التى يعيشون فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 


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