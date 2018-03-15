سعر الدولار اليوم الخميس 15-3-2018.. العملة الأمريكية تستقر نسبيا







كتبت دانه الحديدى

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 15-3-2018، أمام الجنيه المصرى، ليظل متوسط سعر الدولار فى أغلب البنوك عند مستوياته خلال الأيام الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، بين بنوك عامة وخاصة، فقد جاء متوسط سعر الدولار فى البنوك المختلفة اليوم الخميس كالتالى..

سعر الدولار فى مصر



الدولار

استقر سعر الدولار اليوم، مقارنة بسعر ختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزى المصرى 17.5703 جنيه للشراء و17.6694 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5703 جنيه للشراء

17.6694 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع