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سعد الحريرى: مؤتمر "روما 2" سيكون خيرا لأمن واستقرار لبنان

الخميس، 15 مارس 2018 02:10 ص
سعد الحريرى: مؤتمر "روما 2" سيكون خيرا لأمن واستقرار لبنان سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى





بيروت أ ش أ
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أعرب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، عن أمله أن تكون نتائج مؤتمر "روما 2 "الذى يعقد بإيطاليا، اليوم الخميس ، إيجابية جدا لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتتمكن من الاستمرار فى  القيام بمهماتها فى حفظ الامن والاستقرار وتطبيق القرارات الدولية .

وأشار الحريرى ، فى تصريح له الأربعاء، من العاصمة الإيطالية روما إلى أن  هذا المؤتمر سيكون مؤتمر خير لأمن واستقرار لبنان لافتا إلى ضرورة  دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لكى يكون هناك استقرار اكبر ولتنفيذ القرارات الدولية .

وأشار بيان صادر عن المكتب الاعلامى للرئيس الحريرى فى بيروت مساء الأربعاء، أن الحريرى صرح بأن  الجيش اللبنانى قدم استراتيجية وهى عبارة عن مشروع يمتد على مدى خمس سنوات وكذلك فعلت قوى الامن الداخلى والجمارك وكل القطاعات العسكرية .

من جانب اخر استقبل الرئيس سعد الحريرى مساء اليوم فى مقر اقامته فى روما مساعد وزير الخارجية الامريكى لشؤون الشرق الاوسط دايفيد ساترفيلد فى حضور السيد نادر الحريرى واستعرض معه اخر التطورات فى لبنان والمنطقة والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر روما-2.

 


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مؤتمر روما 2

أمن واستقرار لبنان

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