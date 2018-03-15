سامح عاشور يعلن عن تخصيص وثيقة تأمين للمحامين المشتغلين







الأقصر : محمد السيد

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن السعى لتنفيذ مشروع لترشيد دمغة المحاماة، وتخصيص وثيقة تأمين للمحامين المشتغلين مدعومة من النقابة وتوزيع مجلة المحاماة مجانا على المحامين المشتغلين.

وأضاف عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر الأول لنقابة المحامين المنعقد فى الأقصر، أن نادى ونقابة المحامين فى الأقصر ستتولى بناؤه القوات المسلحة، مؤكدا أن النقابة ستقيم مشروع استثمارى فى العاصمة الإدارية الجديدة عقب تخصيص مساحات لها، متابعا: "سنأخذ أفضل الأماكن المتاحة فى العاصمة الإدارية".

واختتم سامح عاشور نقيب المحامين: "بدأنا مشوار وخطوات صحيحة فى النقابة، هناك نقابات عجزت عن سداد المعاشات لأعضائها، ونحن أغنياء بمواردنا ومش هنسمح لحد أن ينتزع مننا هذه القيمة والاستقلالية، من يحتمى بالمحامين لا يهان ولا يهزم".