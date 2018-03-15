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سامح شكرى يلقى كلمة خلال مؤتمر دعم الأونروا بحضور وزراء خارجية السويد والأردن

الخميس، 15 مارس 2018 10:41 ص
سامح شكرى يلقى كلمة خلال مؤتمر دعم الأونروا بحضور وزراء خارجية السويد والأردن وزير الخارجية سامح شكرى





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ألقى سامح شكرى وزير الخارجية، كلمة خلال مؤتمر دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بروما، بحضور وزراء خارجية السويد والأردن مع المفوض العام للأونروا.

 

ونشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فيديو من كلمة سامح شكرى، وعلق عليها :"وزراء خارجية مصر والأردن والسويد مع المفوض العام للأنروا قبيل بدء مؤتمر دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بروما".

 


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