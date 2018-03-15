رويترز تزعم بدء محادثات بين التحالف العربى والحوثيين فى سلطنة عمان







(رويترز)

زعمت وكالة رويترز للأنباء، وجود لقاءات بين أطراف التحالف العربى، ومليشيات الحوثي، لبحث حل الأزمة اليمنية، فى سلطنة عمان، وفق ما نقلت عن دبلوماسيين ومصادر سياسية.

وحتى كتابة هذا السطور، لم تصدر أى بيانات رسمية تؤكد صحة ما زعمته وكالة رويترز للأنباء، بشأن عقد مباحثات بين أطراف التحالف العربى والحوثيين فى سلطنة عمان.