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روسيا: سنبلغ بريطانيا أولا بردنا ثم نعلنها على الملأ

الخميس، 15 مارس 2018 12:38 م
روسيا: سنبلغ بريطانيا أولا بردنا ثم نعلنها على الملأ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





رويترز
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده ستبلغ بريطانيا أولا بأى إجراءات للرد عليها فيما يتعلق بقضية الجاسوس سيرجى سكريبال ثم تعلنها على الملأ.

ويبدو تصريح لافروف متناقضا مع تعليق سابق نقلته عنه وكالة الإعلام الروسية تحدث فيه عن طرد دبلوماسيين بريطانيين.

وأكد لافروف مجددا موقف موسكو من هذه القضية قائلا إن المزاعم البريطانية ضد روسيا "فجة بكل ما فى الكلمة من معنى".

 

 


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