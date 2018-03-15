روسيا تؤكد دعم النظام السورى فى هجوم الغوطة الشرقية







(أ ف ب)

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، انها ستواصل "دعم" قوات النظام السورى فى هجومها على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق مؤكدة بذلك دعمها العسكرى لهذه العملية الدامية.

وقال وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف خلال منتدى فى موسكو "سنواصل مكافحة الارهابيين، وسنهزمهم. سنهزمهم فى الغوطة الشرقية حيث يشن الجيش السورى حاليا عملية بدعمنا".

ومنذ قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى نهاية 2017 سحب قسم من القوات الروسية من سوريا، لا تتطرق موسكو كثيرا الى ضلوعها الى جانب قوات حليفها الرئيس السورى بشار الاسد.

ودخلت قوات النظام السورى ليل الأربعاء الى حمورية، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة فصيل "فيلق الرحمن" فى جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة، فى هجوم تزامن مع قصف كثيف.

وبدأت قوات النظام السورى هجومها على الغوطة الشرقية فى 18 فبراير وقتل 1220 مدنيا منذ ذلك الحين بحسب اخر حصيلة.

وقد خرج الآلاف من المدنيين الخميس من حمورية ومحيطها فى الغوطة الشرقية المحاصرة مع تقدم قوات النظام الى البلدة وفتحها معبراً لخروج السكان، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس على جانبى الممر.

وتخضع الغوطة الشرقية لحصار مستمر منذ خمس سنوات تسبب بأزمة إنسانية أثارت تنديدا من منظمات دولية عديدة.