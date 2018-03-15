رهينة أفغانى لدى حركة طالبان يقتل 7 منهم أثناء فراره







كابول (أ ش أ)

قال مسئولون محليون أفغان إن أحد الرهائن الأفغان المختطفين لدى حركة طالبان تمكن من قتل سبعة مسلحين على الأقل وإصابة 18 آخرين أثناء فراره من الأسر.

وجاء فى بيان مكتب حاكم إقليم بكتيكا - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية اليوم الخميس، أن الشخص المختطف ويدعى "أول خان" ينحدر من منطقة ساروبى وهو شقيق "دريا خان" أحد قادة قوات الشرطة المحلية الأفغانية.

ويقول دريا خان إن شقيقه تمكن من التصرف فور وصولهم إلى منطقة جومال، وبينما كان مسلحو طالبان منشغلين بالتشاور فيما بينهم، استولى أول خان على سلاح أحدهم وفتح النار على المسلحين، مما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة ثمانية عشر آخرين، لينطلق فى إحدى سيارات طالبان ويفر منهم .

وفى الوقت ذاته، أفاد مكتب حاكم إقليم بكتيكا بأن حصيلة قتلى طالبان يمكن أن تكون أعلى من التقارير الإخبارية، فيما تشير تقارير أولية أن حكومة الإقليم أعلنت عن مقتل سبعة مسلحين على الأقل وإصابة 18 آخرين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك مسلحى طالبان، على هذا التقرير حتى الآن.