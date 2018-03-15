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رصف شارع صلاح سالم بمدينة قويسنا المنوفية بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه

الخميس، 15 مارس 2018 12:31 م
رصف شارع صلاح سالم بمدينة قويسنا المنوفية بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه رصف طرق _ أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية ، أنه جارى رصف صلاح سالم بمدينة قويسنا وذلك بتكلفة إجمالية مليون و200  جنيه ،حيث بلغت نسبة التنفيذ 90% وذلك بمبلغ مليون و98 ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعة بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية  .

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 

 


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