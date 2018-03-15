رئيس وزراء الأردن يدين تفجير إرهابى استهدف موكب نظيره الفلسطينى فى غزة







عمان أ ش أ

أدان رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى، الأربعاء، التفجير الإرهابى الجبان الذى استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمدالله فى قطاع غزة أمس، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الملقى اليوم مع الحمدالله، اطمأن خلاله على صحته وصحة مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وقال رئيس الوزراء الأردنى إن من يسير على الطريق القويم تحاول دائما يد الشر النيل منه ومن عزيمته، معربا عن أمله أن لا يؤثر هذا الاعتداء الآثم على إرادة وعزيمة القيادة الفلسطينية فى استكمال المصالحة الوطنية وتوحيد مواقف الفصائل الفلسطينية.

وجدد الملقى التأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند للشعب الفلسطينى الشقيق فى مسعاه العادل بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس الشرقية.