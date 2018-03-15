رئيس نيجيريا يلتقى بأهالى 110 طالبات اختطفن شمال شرق البلاد







أبوجا أ ش أ)

التقى الرئيس النيجيرى محمد بخارى، أهإلى نحو 110 طالبات من (دابشى)، اللاتى تم اختطافهن من قبل جماعة "بوكو حرام" الشهر الماضى فى الجزء الشمإلى الشرقى من البلاد، وهى منطقة دمرتها الحرب لمدة 9 أعوام.

وذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الخميس، أن الرئيس بخارى وصل إلى "دابتشى" فى ولاية "يوبى"، حيث زار مدرسة داخلية للفتيات هاجمها رجال مسلحون بأسلحة الثقيلة وينتمون إلى "بوكو حرام" فى 19 فبراير الماضى ، وذلك قبل لقاء أهإلى الطالبات والمدرسين، حيث أكد - لهم - أن الجيش وقوات الأمن يعملان بلا كلل لتحرير الرهائن ، وتعهد بمعاقبة المسئولين عن هذه العملية.

وقال الرئيس النيجيرى إن جماعة (بوكو حرام) لن يفلتوا من العقاب بسبب عملية الخطف وكل الجرائم التى ارتكبوها قبل توليه السلطة عام 2014 .

من جانبهم توسل بعض الآباء، وهم يبكون لرئيس البلاد من أجل العمل على إعادة بناتهم.

يذكر أن مأساة (دابتشي) أحيت ذكرى خطف 276 فتاة من مدرسة ثانوية فى "تشيبوك" المجاورة فى "بورنو" فى أبريل 2014، مما أثار موجة من الاستنكار فى جميع أنحاء العالم ، حيث لم يتم العثور على 112 فتاة منهن حتى الآن.