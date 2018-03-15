video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس نيجيريا يلتقى بأهالى 110 طالبات اختطفن شمال شرق البلاد

الخميس، 15 مارس 2018 12:55 م
رئيس نيجيريا يلتقى بأهالى 110 طالبات اختطفن شمال شرق البلاد الرئيس النيجيرى محمد بخارى





أبوجا أ ش أ)
إضافة تعليق

التقى الرئيس النيجيرى محمد بخارى، أهإلى نحو 110 طالبات من (دابشى)، اللاتى تم اختطافهن من قبل جماعة "بوكو حرام" الشهر الماضى فى الجزء الشمإلى الشرقى من البلاد، وهى منطقة دمرتها الحرب لمدة 9 أعوام.

وذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم  الخميس، أن الرئيس بخارى وصل إلى "دابتشى" فى ولاية "يوبى"، حيث زار مدرسة داخلية للفتيات هاجمها رجال مسلحون بأسلحة الثقيلة وينتمون إلى "بوكو حرام" فى 19 فبراير الماضى ، وذلك قبل لقاء أهإلى الطالبات والمدرسين، حيث أكد - لهم - أن الجيش وقوات الأمن يعملان بلا كلل لتحرير الرهائن ، وتعهد بمعاقبة المسئولين عن هذه العملية.

وقال الرئيس النيجيرى إن جماعة (بوكو حرام) لن يفلتوا من العقاب بسبب عملية الخطف وكل الجرائم التى ارتكبوها قبل توليه السلطة عام 2014 .

من جانبهم توسل بعض الآباء، وهم يبكون لرئيس البلاد من أجل العمل على إعادة بناتهم.

يذكر أن مأساة (دابتشي) أحيت ذكرى خطف 276 فتاة من مدرسة ثانوية فى "تشيبوك" المجاورة فى "بورنو" فى أبريل 2014، مما أثار موجة من الاستنكار فى جميع أنحاء العالم ، حيث لم يتم العثور على 112 فتاة منهن حتى الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيجيريا تعتزم التفاوض من أجل إطلاق سراح 110 فتيات مخطوفات

صور.. تيلرسون يتعهد بدعم نيجيريا فى حربها ضد المسلحين

فيس بوك يساعد نيجيريا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2019

نيجيريا

اخبار نيجيريا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة