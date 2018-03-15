رئيس موانئ دبى العالمية: ملتزمون بمشروع ميناء فى أرض الصومال

رئيس موانئ دبى العالمية: ملتزمون بمشروع ميناء فى أرض الصومالالخميس، 15 مارس 2018 10:10 ص
ميناء - أرشيفية
رويترز
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قالت موانئ دبى العالمية، أحد أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، اليوم الخميس، إنها ملتزمة بمشروع الميناء فى أرض الصومال على الرغم من قيام الصومال بحظر عمل الشركة فى البلاد.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبى العالمية خلال مؤتمر صحفى بعد الإعلان عن أرباح الشركة للعام بأكمله إن قرار جيبوتى إنهاء عقد مع الشركة لتشغيل محطة دوراليه للحاويات سيجعل من الصعب على أفريقيا جذب الاستثمار.
وقال إن الشركة لا تعلم الدوافع وراء ما وصفته باستيلاء جيبوتى على مرفأ الحاويات.
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