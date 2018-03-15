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رئيس مجلس النواب العراقى يصل إلى أنقرة لبحث العلاقات الثنائية

الخميس، 15 مارس 2018 11:32 ص
رئيس مجلس النواب العراقى يصل إلى أنقرة لبحث العلاقات الثنائية رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى





كتب : أحمد جمعة
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وصل رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء عدد من المسئولين الأتراك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

 

وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى، فى بيان مقتضب، حصل اليوم السابع على نسخة منه، "رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبورى يصل إلى أنقرة فى زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

 


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