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رئيس كوريا الجنوبية يزور فيتنام والإمارات خلال الأسبوعين المقبلين

الخميس، 15 مارس 2018 11:00 ص
رئيس كوريا الجنوبية يزور فيتنام والإمارات خلال الأسبوعين المقبلين رئيس كوريا الجنوبية -أرشيفية





رويترز
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قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن اليوم الخميس إنه سيزور فيتنام والإمارات خلال الأسبوعين المقبلين فى إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف المكتب أن من المقرر أن يصل مون إلى العاصمة الفيتنامية هانوى يوم 22 مارس فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقى خلالها مع الرئيس تران داى كوانج.

وستكون هذه هى زيارة مون الثانية إلى فيتنام بعد حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبك) فى دانانج فى نوفمبر.

وخلال زيارته لإندونيسيا فى نوفمبر الماضى كشف مون عن "سياسة الجنوب الجديدة" الرامية لتعزيز الروابط بين كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وتعزيز النفوذ الاقتصادى لرابع أكبر اقتصاد فى آسيا فى المنطقة التى يعيش فيها أكثر من نصف مليار نسمة.

وقال كيم إيوى كيوم المتحدث باسم البيت الأزرق الرئاسى "فيتنام هى أكبر شريك تجارى لنا وشريك أساسى فى سياستنا الجديدة بشأن الجنوب"، وأضاف كيم أن مون سيصل إلى الإمارات يوم 24 مارس فى زيارة مدتها ثلاثة أيام.

وتبنى كوريا الجنوبية أربعة مفاعلات نووية فى الإمارات حيث تتمركز أيضا وحدة من قواتها الخاصة لتدريب القوات الإماراتية منذ عام 2011.

 

 


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