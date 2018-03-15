رئيس "كهرباء شمال القاهرة" يتفقد تركيب العدادات الذكية بحى السفارات.. صور

رئيس "كهرباء شمال القاهرة" يتفقد تركيب العدادات الذكية بحى السفارات.. صورالخميس، 15 مارس 2018 05:13 م
رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة يتفقد أعمال تركيب العدادات الذكية فى حى السفارات
كتبت رحمة رمضان
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تفقد المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ظهر اليوم الخميس، عددا من العقارات التى تشهد عمليات تركيب للعدادات الذكية، للتأكد من انتظام العمل فيها.
وقال "عارف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، إن الشركة انتهت من تركيب 120 عدادا ذكيا ومجمّعى بيانات فى حى السفارات بمدينة نصر حتى الآن، وذلك من إجمالى 530 عدادا ذكيا سيتم تركيبها فى حى السفارات ومدينة العبور كمرحلة أولى.
وقال "عارف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، إن الشركة انتهت من تركيب 120 عدادا ذكيا ومجمّعى بيانات فى حى السفارات بمدينة نصر حتى الآن، وذلك من إجمالى 530 عدادا ذكيا سيتم تركيبها فى حى السفارات ومدينة العبور كمرحلة أولى.
وأضاف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة الوزارة لاستبدال 250 ألف عداد ذكى، بإحلال 53 ألف عداد قديم بنهاية أبريل المقبل، موضحا أن المرحلة الثانية ستبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى من المشروع التجريبى.
رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة يتفقد تركيب العدادات الذكية بحى السفارات
جولة رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة لتفقد تركيب العدادات الذكية
رئيس كهرباء شمال القاهرة يتفقد تركيب العدادات الذكية فى حى السفارات
جانب من جولة رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة
رئيس كهرباء شمال القاهرة يتفقد تركيب العدادات الذكية
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