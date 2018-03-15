رئيس سلوفينيا يقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة







ليوبليانا (أ ش أ)

قدّم رئيس سلوفينيا، بوروت باهور، مقترحاً بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى شهر مايو المقبل وذلك بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء ميرو سيرار.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن هذه الانتخابات كان من المقرر لها أن تعقد فى شهر يونيو المقبل، إلا أن الرئيس باهور قال بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته سيرار اليوم إن هذه الانتخابات ينبغى أن تتم قبل موعدها بقليل.

وكان سيرار قد أعلن استقالته مساء أمس بعدما أبطل القضاء السلوفينى استفتاء يتعلق بأحد المشروعات الحكومية، ومن المقرر أن يُقر البرلمان رسمياً استقالة سيرار فى غضون أسبوع.