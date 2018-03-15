رئيس جامعة دمنهور يستعرض إنجازات الجامعة فى ختام معرض الكتاب







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

استعرض الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنجازات الجامعة وما حققتة خلال الثلاث سنوات الماضية من مراكز متقدمة مؤكدا على أن الثقافة والتعليم والإعلام هى محاور نشر الوعى لبناء المجتمع، خاصة فى ظل الاحتياج الشديد لنشر ثقافة التنوير والمشاركة الإيجابية الفاعلة من خلال معارض الكتاب والفاعليات الثقافية التي من شأنها الارتقاء بوعى المواطن ، مضيفا أن الطالب شريك أصيل فى عملية بناء الجامعة، وأن التميز هو سر النجاح ، جاء ذلك على هامش الندوة المقامة في ختام فاعليات معرض دمنهور الثالث للكتاب حيث استعرض أهم إنجازات الجامعة على مستوى قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحث العلمى وفى مجالات خدمة وتطوير المجتمع وصاحب هذا عرض لأهم مقومات النجاح والفرص والتحديات ورؤية ورسالة الجامعة للوصول إلى العالمية.

وتناول رئيس جامعة دمنهور جهود الجامعة من خلال طرح خطة مستقبلية طموحة لتفعيل عدد من الكليات النوعية الجديدة التى تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطنى مثل كليات الثروة السمكية، والغزل والنسيج، والحاسبات والمعلومات، وكلية الطب البشرى ومستشفى جامعى، وكلية الآثار والسياحة.

كما استعرض الدكتور عبيد صالح الشراكات الدولية التى وقعتها الجامعة مع كبريات الجامعات والمعاهد العلمية العالمية، وفى إطار الخدمة المجتمعية أشار سيادته إلى دور الجامعة في نشر وتعميم القوافل التوعوية فى المجالات البيطرية والزراعية والصحية والتربوية، وما تقوم به الجامعة من توعية الشباب بالتحديات والمخاطر والتهديدات التي تواجه الأمن القومى لمصرنا الحبيبة.

و نوه رئيس الجامعة ، إلى الاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولى وما حققته فى هذا الصد من تفوق ملحوظ جنبا إلى جنب مع المعامل المعتمدة بما يحقق ثقافة الجودة ومعايرة وقياس الأداء.

وعلى هامش الندوة تم الرد على تساؤلات الحضور والطلاب ومناقشة كافة المقترحات فى ضوء الآليات التنفيذية التى اتخذتها الجامعة فى هذا الصدد؛ حيث تم إعلان تأسيس نادى أدب بالجامعة وتبنى كافة المواهب من داخل وخارج الجامعة كما تفقد صالح أنشطة المعرض.