رئيس جامعة القاهرة: اللقاءات الفكرية توسع مدارك الطلاب وتشكل وعيهم







وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن اللقاءات الفكرية التى تحرص الجامعة على تنظيمها، التى كان آخرها ندوة وزير الأوقاف والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير "اليوم السابع" التنفيذى، تعمل على توسيع مدارك الطلاب وتساهم بشكل كبير فى رسم شخصيتهم.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه اللقاءات تساهم بشكل كبير فى تشكيل وعى الطلاب والطلاب خاصة فى مثل هذا السن، الذى يهدف الطالب فيه إلى إداراك ما حوله ويعمل على تكوين وجهة نظر مستقلة فى كل القضايا والأحداث التى تحيط به.