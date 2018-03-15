رئيس برلمان العراق يؤكد تطلع بلاده لمشاركة الدول الصديقة بإعادة الإعمار







كتب - أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب العراقى، الدكتور سليم الجبورى، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب التركى إسماعيل قهرمان.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى فى بيان صحفى، - حصل اليوم السابع على نسخة منه-، أنه بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين على كافة المستويات.

وأكد الجبورى أن العراق يتطلع إلى مشاركة كل الدول الصديقة ومنها تركيا فى العديد من الملفات خصوصا ملف إعمار مدنه المحررة من الإرهاب وتأهيلها بما يضمن عودة النازحين اليها، مضيفا "أن المنطقة أمام تحديات كبيرة تتطلب تضافرا للجهود وتنسيقا مشتركا من أجل القضاء على الإرهاب وإنهاء فكره التطرف الذى أثر على أمن واستقرار العديد من الدول".

كما شدد رئيس مجلس النواب العراقى على أهمية توسيع إطار التنسيق المشترك بين البرلمانيين العراقى والتركى، عبر تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، وتهيئة الفرص التى يمكن من خلالها أن تحقق مصالح الشعبين الجارين.

من جانبه ثمن رئيس البرلمان التركى جهود رئيس مجلس النواب الداعمة لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العراق حكومة وشعبا فى جميع المجالات.