رئيس النقض يستقبل وفد اتحاد المحامين الافارقة بدار القضاء العالى







كتبت هدى أبو بكر

التقى المستشار مجدى أبو العلان رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، بوفد اتحاد المحامين الأفارقة، برئاسة رئيس الاتحاد "هانيبال النيجيرى" ونائبيه، حيث قدم الوفد دعوة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من رجال القضاء لحضور مؤتمر رؤساء المحاكم العليا الأفريقية الذى ينعقد هذا العام بدولة كينيا .

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس المحكمة ومستشار رئيس المحكمة للإعلام والعلاقات العامة، أن رئيس محكمة النقض استعرض دور المحكمة والنظام القضائى المصرى ومدى اهمية القارة الأفريقية على مدار التاريخ بالنسبة لمصر، وخاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر وقلب القارة بالروابط الأزلية مع الإخوة الأفارقة.

وقدم رئيس المحكمة درع مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض لرئيس الوفد متمنيا دوام التعاون بين مصر واشقائها الافارقة.