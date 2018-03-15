رئيس "المصرى للتأمين": نسعى لزيادة أقساط التأمين وحملة دعائية كبرى ستصدر قريبا







رانيا فزاع

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن الاتحاد يعمل الآن بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لزيادة أقساط تأمين الشركات من خلال برامج منها برامج تخص التسعير ، وزيادة اهتمام الشركات بالتأمين متناهى الصغر .

وأضاف الزهيرى فى تصريحات خاصة أن الشركات بالتعاون مع الاتحاد تعمل على إصدار وثاق جديدة التى تعتمدها الهيئة سريعا ، بالإضافة إلى العمل على إصدار منتجات تأمينية جديدة .

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للتامين أنهم قاموا بتقديم مقترحات خاصة بإصدار وثائق تأمين إجبارية ،وتشمل تأمين المسئوليات سواء المهنية أو المدنية بالإضافة إلى حملة توعية قوية لزيادة نشر ثقافة التأمين والتأكيد على أهميتها .

وأكد الزهيرى أنهم بصدد إصدار حملة دعائية وترويجية للتامين تستخدم إعلانات جاذبة لهذا القطاع وتزيد من المعرفة به والتوعية بأهميته ،وأشار الزهيرى إلى أن فكرة وصول التغطية لنصف الشعب المصرى أمر ليس مستحيل وإن كان يتسم بالصعوبة .

يذكر أن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قال فى تصريحات صحفية سابقة إن الهيئة تسعى إلى توسعة تقديم التغطية على نصف المجتمع ، كما انهم بدئوا التشاور فى تقديم التغطية التأمينية على طلاب المدارس والجامعات والبالغ عددها 23 مليون طالب ، والتأمين على المنشآت الحكومية ، وتفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين على العمالة الموسمية.

واستطرد بجانب ذلك توفير التمويل متناهى الصغر من خلال الشركات والجمعيات الأهلية ، والذى بلغ نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى ، استفاد منه 2.2 مليون مواطن ، من بينها 70% سيدات ، كما استفاد 40% منها بالصعيد ، التى نستهدف رفع معدلاتها الاقتصادية ، فضلا عن التأجير التمويلى ، والذى يسمح أيضا بتقديم التأجير التمويلى متناهى الصغر.