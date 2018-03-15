رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يرافق قافلة مساعدة إلى الغوطة الشرقية







رويترز

يرافق رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، قافلة لمنظمته التى تسلم المساعدة الإنسانية فى الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا، كما أعلن الصليب الأحمر الجمعة.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى بيان ان "مساعدة مخصصة لدعم 26 الفا و100 شخص خلال شهر، يتم تسليمها فى الوقت الراهن فى دوما" فى شمال الغوطة بضواحى دمشق، موضحة ان ماورير "يرافق القافلة ليعاين مباشرة طريقة تسليم المساعدة ويتحدث مع الناس".

واضافت اللجنة الدولية ان القافلة تضم "25 شاحنة استأجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى والأمم المتحدة، وتنقل 5220 طردا من المواد الغذائية و5220 كيس طحين".

وفيما يدخل النزاع السورى عامه الثامن، نقل البيان عن ماورير قوله "فى السنوات السبع الأخيرة، أوقعت المعارك عددا كبيرا من القتلى ويتعين علينا ايجاد وسيلة لتخفيف هذا الألم".

واعلن ماورير ان "ثمة ثلاثة ملفات اساسية يتعين تحسينها: وصول المساعدة الانسانية وحماية المدنيين وظروف معاملة الموقوفين". وتساءل "الى متى ستسمح القوى التى تقف وراء هذه المعارك باستمرارها؟"

وقال ان "حربا انتقامية هى حرب بلا نهاية والجميع فيها خاسرون"، وقد دخلت قافلة المساعدة الغذائية الغوطة الشرقية القريبة من دمشق والتى يواصل النظام حصارها وهجومه عليها.

وقد اسفر النزاع السورى الذى اندلع فى 15 مارس 2011 عن اكثر من 350 الف قتيل، وازداد تعقيدا بمرور السنوات من جراء تورط قوى اجنبية.