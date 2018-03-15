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رئيس البنك الزراعى ببنى سويف: قومى المرأة استخرج 636 شهادة للمرأة المعيلة

الخميس، 15 مارس 2018 10:49 م
رئيس البنك الزراعى ببنى سويف: قومى المرأة استخرج 636 شهادة للمرأة المعيلة رئيس قطاع البنك مع مقرر المجلس القومى والسيدات المعيلات





بنى سويف أيمن لطفى
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أكد المحاسب أمجد فارس جورجى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى ببنى سويف، على  أنه منذ إطلاق الرئيس السيسى مبادرة شهادة "أمان المصريين"  للتأمين على العمالة المؤقتة وغير المؤقتة والدائمة،  استجابت العديد من الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية ومن بينها المجلس القومى للمرأة، والذى أبرم اتفاقا مع البنك لتحرير واستخراج 636 شهادة أمان للمرأة المعيله بمدن ومراكز المحافظة، من فئة الـ "500 " جنيها، للشهادة الواحدة ذات عائد 16 % ،  وذلك ضمن أنشطة الفرع برئاسة نرمين محمود،  لرعاية المرأة المعيلة ومساعدتها وأسرتها

 

وأشار رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى ببنى سويف ، فى بيان له اليوم، أنه  توجه برفقة لجنة من البنك وتم تحرير تعاقد بمقر فرع المجلس على كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، ضمن خطة البنك لترويج وتسويق شهادات المبادرة .

 

وتابع فارس قائلا : إن  فروع قطاع البنك المنتشرة بمراكز المحافظة السبع الإدارية تستقبل يوميا راغبى تحرير شهادة"أمان المصريين " إذ يعد البنك الزراعى هو الأنشط وصاحب أعلى عائد تحصيل يومى بين البنوك الأربعة المشاركة فى المبادرة نظرا لتعامله المباشر مع المزارعين على مدى السنوات الماضية .

 


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