رئيس البنك الزراعى ببنى سويف:إستخرج 636 شهادة" أمان" للمرأة المعيلة

رئيس البنك الزراعى ببنى سويف:إستخرج 636 شهادة" أمان" للمرأة المعيلةالخميس، 15 مارس 2018 08:01 م
رئيس قطع البنك الزراعى مع مقررة فرع القومى للمراة
بنى سويف أيمن لطفى
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أكد المحاسب أمجد فارس جورجى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى ببنى سويف على أنه منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة وغير المؤقتة والدائمة، إستجابت العديد من الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية ومن بينها المجلس القومى للمرأة والذى أبرم إتفاقا اليوم مع البنك لتحرير واستخراج 636 شهاده أمان للمرأه المعيله بمدن ومراكز المحافظة من فئة ال "500 " جنيها للشهادة الواحدة ذات عائد 16 % ، وذلك ضمن أنشطة الفرع برئاسة نارمين محمود ، لرعاية المرأة المعيلة ومساعدتها وأسرتها .
وأضاف" فارس" فى بيان له اليوم : توجهت برفقة لجنة من البنك وحررنا التعاقد بمقر فرع المجلس على كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، ضمن خطتنا لترويج وتسويق شهادات المبادرة .
وتابع فارس قائلا : إن فروع قطاع البنك المنتشرة بمراكز المحافظة السبع الإدارية تستقبل يوميا راغبى تحرير شهادة" امان المصريين " إذ يعد البنك الزراعى هو الأنشط وصاحب أعلى عائد تحصيل يومى بين البنوك الاربعة المشاركة فى المبادرة نظرا لتعامله المباشر مع المزارعين على مدى السنوات الماضية .
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