رئيس "الإنجيلية" للمصريين: مشاركتكم فى الانتخابات استكمال لمسيرة التقدم







سارة علام

بعث الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برسالة لأبناء مصر بالداخل والخارج يدعوهم فيها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تبدأ مرحلتها الأولى صباح غدًا بالخارج.

وجاء نص رسالة رئيس الطائفة الإنجيلية، كالتالى:"تعلمون جميعا أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كونها تمثل نقطة تحول فارقة فى تاريخ مصر، لذلك أدعوكم جميعا للمشاركة والتعبير عن رأيكم فمشاركتكم أمر هام وداعم لأمن مصر واستقرارها واستمرار مسيرة التقدم".

واستكمل، "لقد دفع المصريون الكثير من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وجاء الوقت لنستكمل معا مسيرة الحفاط على الوطن وأمن المواطن".