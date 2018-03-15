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الخميس، 15 مارس 2018 11:47 م
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رئيس أرض الصومال: الإمارات ستدرب قواتنا وتنشئ قاعدة عسكرية

الخميس، 15 مارس 2018 11:12 م
رئيس أرض الصومال: الإمارات ستدرب قواتنا وتنشئ قاعدة عسكرية القوات الإماراتية - أرشيفية





(رويترز)
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قال رئيس منطقة أرض الصومال شبه المستقلة اليوم الخميس إن الإمارات ستدرب قوات أمن فى المنطقة فى إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية هناك.

وأضاف الرئيس موسى عبدى إن الإمارات ستدرب قوات تابعة للجيش وأخرى تابعة للشرطة فى أرض الصومال وأضاف أنه يتوقع إكمال الاتفاق خلال شهرين.

وتابع رئيس أرض الصومال أن القاعدة العسكرية، التى توقع أن يكتمل بناؤها هذا العام، ستضمن تحقيق تنمية اقتصادية وأمنية فى أرض الصومال وستكون وسيلة ردع للجماعات المتشددة فى المنطقة.

ومضى عبدى يقول: "من الأكثر أمانا أن يكون هناك تواجد عسكرى مكثف فى المنطقة".

وأوضح أنه يأمل فى أن تؤدى الاستثمارات الإماراتية، بما يشمل إنشاء مطار مدنى جديد وطريق يربط بربرة بإثيوبيا، إلى "خلق فرص عمل ضخمة" فى أرض الصومال التى تنتشر فيها البطالة، فأكبر تهديد لأرض الصومال هو الفقر".

وانشقت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 وتتصرف باعتبارها دولة مستقلة منذ ذلك الحين.

 


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الصومال

الإمارات

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