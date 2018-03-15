رئيسة القومى للمرأة تناشد المصريات فى الخارج النزول للانتخابات







كتب محمود راغب

جددت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة دعوتها إلى كل فتاة وإمرأة مصرية للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، قبيل بدء تصويت المصريين والمصريات فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية والمُنتظر انطلاقها غدا الجمعة 16 مارس الجارى.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس:" إنه فى تلك اللحظة الفارقة من عمر مصر تتطلع إلينا أنظار العالم بأسره، مؤكدةً إن المصريات فى الخارج يؤدين دوراً وطنياً بالغ الأهمية، وهنّ سفيرات مصر فى مختلف دول العالم، ويمثلنّ قوة مصر الناعمة، مؤكدةً أن خروج المرأة المصرية للتصويت فى الانتخابات يعبر عن الوجه الحضارى لمصر، لافتةً إلى أن المصريات فى الخارج ساندن مصر وشاركن بقوة فى جميع الاستحقاقات السياسية التى شهِدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو، بصورة أبهرت العالم.

وشددت رئيسة القومى للمرأة أن سر قوة وطننا الحبيب مصر هو الوحدة، والالتفاف حول هدف وطنى واحد يجمع بين المرأة المصرية فى الداخل والخارج.

تجدر الإشارة إلى تصويت المصريين والمصريات فى الخارج يتم خلال الفترة من 16-18 مارس الحالى.