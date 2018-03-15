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دورة الكشف عن الآثار المزيفة تختتم فعاليتها بجامعة سوهاج

الخميس، 15 مارس 2018 06:07 م
دورة الكشف عن الآثار المزيفة تختتم فعاليتها بجامعة سوهاج جانب من التكريم





سوهاج محمود مقبول
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‏اختتمت كلية الآثار بجامعة سوهاج الدورة التدريبية عن "طرق كشف الآثار المزيفة والتحقق من أصالتها" والتي نظمتها بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات الآثار والترميم، وذلك بمقرها بالجامعة الجديدة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة و قال ان الدورة قد حاضر فيها الدكتور مصطفى عطيه أستاذ الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة، .  واضاف الدكتورعبدالناصر يس عميد كلية الآثار إن الدورة بمثابة الأولى من نوعها حيث كانت تهدف إلي إكساب الطلاب والخريجين والعاملين بالحقل الأثري خبرة ومهارة التحقق من أصالة المواد الأثرية وأحدث الطرق العلمية المستخدمة في ذلك، مشيراً إلى أن هذا التدريب يمثل أهمية كبيرة لكافة الفئات الدارسة والعاملة بمجال الآثار، مثل مفتشى الاثار للتمكن من التحقق من أثرية المواد والقطع الاثرية إلى جانب المواقع المنوطة بالعمل في هذا المجال من المتاحف، المنافذ البحرية، الجوية أو البرية للكشف عن الآثار التي يقوم بتهريبها تجار الآثار، ومن ثم فإن هذه الدورة تعمل علي الحفاظ علي الكنوز المصرية وعدم تعرضها للسرقة او التهريب علي أيدي مافيا الآثار سواء المحليين او الدوليين. 

وأكد الدكتور محمد معروف مدير مركز بحوث ودراسات الآثار والترميم على أهمية هذه النوعية من التدريبات لأنها تعمل على تخريج طلاب وكوادر مؤهلة للعمل بهذا المجال الهام، وأيضا أهمية دور المركز الذي يعمل كبيت خبرة مثل باقي المراكز ذات طابع خاص والتي تعمل لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة وفي مجتمع مثل المجتمع المصري، وهي التي تتميز بتراث حضاري مهم، مضيفاً أنه تم تكريم الدكتور فايز الحصري أستاذ تطبيقات البلازما بكلية العلوم على ما شاركه من معلومات وخبرة بدورة "تطبيقات البلازما في مجال الآثار"، كما تم تكريم كلا من الدكتور محمد أبو القاسم مدرس مساعد بقسم الفيزياء والدكتور محمد خلف المعيد بالقسم بكلية العلوم، اضافة الي تكريم 57 متدرب نظراً  لاجتيازهم الدورة.‏

 


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