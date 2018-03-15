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دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال نجيب محفوظ

الخميس، 15 مارس 2018 04:15 م
دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال نجيب محفوظ الكاتب الروائى نجيب محفوظ





كتب أحمد عبد الهادى
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أقام سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال الكاتب الروائى نجيب محفوظ من دار الشروق .

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 30803 لسنة 72 قضائية كل من وزير الثقافة بصفته ودار الشروق للطبع والنشر.

 

وذكرت الدعوى أنه منذ بضعة سنوات قامت دار الشروق وصاحبها إبراهيم المعلم باحتكار نشر وتوزيع أعمال عظماء التاريخ المصرى، وأصبحت كنوز مصر من التراث تحت وطأة الاحتكار من أجل المال .

 

وأضافت الدعوى أن الجميع من أنحاء العالم يتهافت على التراث المصرى، ومفكريه الذين رحلوا عن الحياة وظلت أعمالهم خالدة، فتلك الكنوز والآثار ملك للشعب المصرى وليست حكرا لأحد .

 

وطالب فى دعواه بصفة مستعجلة بوقف قرار احتكار تلك الأعمال الأثرية للكتاب المملوكة للشعب.


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