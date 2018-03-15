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دراسة: سنغافورة أغلى مدينة فى العالم متقدمة على باريس وزيوريخ

الخميس، 15 مارس 2018 03:29 م
دراسة: سنغافورة أغلى مدينة فى العالم متقدمة على باريس وزيوريخ سنغافورة -أرشيفية





(أ ف ب)
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تبقى سنغافورة المدينة الأغلى فى العالم باستثناء بدل السكن، للعام الخامس على التوالى بسبب السعر الباهظ لشراء سيارة فى هذه المدينة الواقعة فى جنوب شرق آسيا، متقدمة على مدينتى باريس وزيوريخ المتساويتين بحسب دراسة نشرت الخميس.

واحتلت هونغ كونغ المركز المالى الآسيوى، المرتبة الرابعة تليها أوسلو. ووصلت سيول وجنيف فى المرتبة السادسة بالتساوى قبل كوبنهاغن وتل أبيب وسيدنى بحسب الترتيب السنوى لـ"اكونوميست انتليجنس يونيت".

وتقلب سعر صرف العملات يبقى السبب الرئيسى للتغيرات على هذا الترتيب الذى ينشر سنويا. بالتالى لم تعد أى مدينة أمريكية بدءا بنيويورك مدرجة على اغلى 10 مدن فى العالم بسبب ضعف الدولار ولا طوكيو.

وسنغافورة الأرخبيل الصغير ذات النمو الاقتصادى الكبير والمستوى المعيشى المرتفع الذى يجذب عددا كبيرا من المغتربين، "تبقى اغلى مدينة فى العالم لشراء وتشغيل سيارة" بحسب "اكونوميست انتليجنس يونيت".

ولامتلاك سيارة على الشارى الحصول على رخصة بقيمة 31 ألف يورو ما يرفع سعر سيارة من الطراز المتوسط إلى أكثر من 50 الف يورو.

اجمالا المدن الآسيوية هى الاغلى للنفقات المتعلقة بالاغذية فى حين ان اوروبا فى الطليعة لنفقات السلع المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والترفيه بحسب الدراسة التى لم تشر الى بدل السكن لاقامة التصنيف.

بين المدن الأرخص فى العالم دمشق (سوريا) وكراكاس (فنزويلا) ولاغوس (نيجيريا) وكراتشى (باكستان) بحسب المصدر نفسه.

وقال معدو الدراسة "لتبسيط الأمور يبدو أن المدن الأرخص هى ايضا تلك التى تصعب الاقامة فيها".

 

 


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