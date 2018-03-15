دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالخميس، 15 مارس 2018 02:00 م
سفينة
بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن دخول وخروج 28 سفينة، خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 3سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن أخرى .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3سفن و خروج سفينتين وموجود على الأرصفة 3سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
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