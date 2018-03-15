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دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الخميس، 15 مارس 2018 02:00 م
دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة سفينة





بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن دخول وخروج 28 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 3سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن أخرى .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3سفن و خروج  سفينتين وموجود على الأرصفة 3سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات  وسفينة بضائع عامة وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .

 

 


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