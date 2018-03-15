دبلوماسى روسى: أمريكا تعمل على تسليم مناطق بسوريا إلى المعارضة







(أ ش أ)

أكد السفير الروسى لدى الجزائر إيغور بيليايفه أن روسيا تبذل جهودا حثيثة لتحويل الأزمة العسكرية إلى أزمة سياسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تسليم مناطق فى سوريا إلى المعارضة مما يهدد بتقسيم سوريا، فيما حذر من أن لكل دولة مصالحها.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن السفير الروسى قوله، أن روسيا تسعى للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ومع تحقيق النصر على الإرهاب وان ما تقوم به بلاده من جهود لجلوس الحكومة والمعارضة على طاولة الحوار يصب فى هذا الإطار .

وحول الملف الليبي, شدد الدبلوماسى الروسى على أن الحل فى ليبيا يعود لليبيين أنفسهم وعلى جميع الدول مساعدتهم على الجلوس حول طاولة الحوار, قائلا :"بالنسبة لنا يجب تجاوز هذا الانقسام".

وعن القضية الفلسطينية جدد الدبلوماسى الروسي, دعم روسيا لإقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف .. معتبرا أن الوضع اليوم أصبح أكثر تأزما بسبب وقوف الإدارة الأمريكية الجديدة فى صف اسرائيل.

وقال السفير الروسى: "نحاول دفع المسار السلمى للقضية الفلسطينية من خلال آلية رباعية دولية تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، معربا عن قلقه تجاه توسع الاستيطان الاسرائيلى على حساب الأراضى الفلسطينية، ومحذرا من أن تأخر الحل يؤثر على دول الجوار والمنطقة ككل.