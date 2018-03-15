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الخميس، 15 مارس 2018 11:20 م
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داعش يعلن مقتل قائده العسكرى فى منطقة ننجرهار بأفغانستان

الخميس، 15 مارس 2018 10:10 م
داعش يعلن مقتل قائده العسكرى فى منطقة ننجرهار بأفغانستان قائد داعش فى ننجرهار





كتب عبد الوهاب الجندى
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اعترف تنظيم داعش الإرهابى، بمقتل قائده العسكرى فى منطقة ننجرهار بأفغانستان، الملقب بـ "سعد الإماراتي"، بعد أن أصيب فى غارات جوية على منطقة "كوت".

وقال التنظيم المتطرف، وفق ما ذكرت صحيفة "النبأ" التابعة له، إن المدعو  "سعد الإماراتى بن حاجى محمود"، قتل بعد إصابته فى غارات جوية، بطلق نارى عن عمر يناهز 33 عامًا.

 

 


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قائد داعش فى ننجرهار

داعش

ننجرهار

سعد الاماراتي




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبدالقوي

في داهية

في نار جهنم باءذن الله عقبال الباقي

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