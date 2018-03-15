داعش يعلن مقتل قائده العسكرى فى منطقة ننجرهار بأفغانستان







كتب عبد الوهاب الجندى

اعترف تنظيم داعش الإرهابى، بمقتل قائده العسكرى فى منطقة ننجرهار بأفغانستان، الملقب بـ "سعد الإماراتي"، بعد أن أصيب فى غارات جوية على منطقة "كوت".

وقال التنظيم المتطرف، وفق ما ذكرت صحيفة "النبأ" التابعة له، إن المدعو "سعد الإماراتى بن حاجى محمود"، قتل بعد إصابته فى غارات جوية، بطلق نارى عن عمر يناهز 33 عامًا.