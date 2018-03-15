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خفير بمسرح جريمة قتل موظف أمنّ "المقاولون العرب" بالوراق: المجرمون 3 أشقاء

الخميس، 15 مارس 2018 12:04 ص
خفير بمسرح جريمة قتل موظف أمنّ "المقاولون العرب" بالوراق: المجرمون 3 أشقاء جثة - أرشيفية





كتب سليم على
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أكد الخفير بموقع محور روض الفرج بالوراق، والذى شهد مقتل موظف أمن بشركة المقاولون العرب، أن 3 أشقاء تترواح أعمارهم بين 30 و 30 سنة، وراء مقتله.

وقال الخفير فى تحقيقات النيابة، بأنه خلال حراسته الموقع لاحظ 3 أفراد يسرقون الحديد المستخدم فى بناء  محور روض الفرج بالوراق، فتتبعهم وتمكن من القبض على أحدهم وتحفظ عليه. 

وأضاف الخفير خلال التحقيقات، بأنه أبلغ موظف الأمن بشركة المقاولون العرب وسلمه إياه وابلغه بأنه كان بصحبته اثنين آخرين، وعندمات استجوبا المقبوض عليه أفاد بأن الاثنين الهاربين هما شقيقيه.

وأشار الخفير، إلى أن شقيقى المتحفظ عليه عادا ومعهما أسلحة بيضاء وتشاجرا مع موظف الأمن واعتديا عليه فى منطقة الرأس وحررا شقيقهما وفروا هاربين، وحاول هو نقل المجنى عليه إلى مستشفى قريبة من الموقع، لكنه فارق الحياة. 

 

 


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