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خدمات مرورية بمحيط أعمال تجديد خط صرف صحى بشارعى القلعة والرفاعى

الخميس، 15 مارس 2018 01:24 م
خدمات مرورية بمحيط أعمال تجديد خط صرف صحى بشارعى القلعة والرفاعى رجل المرور - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة على أعمال إحلال وتجديد خط صرف صحى بشارعى القلعة والرفاعى لمدة 3 أشهر، على أن تكون جميع الأعمال بجوار الرصيف دون التعرض لنهر الطريق نهائيا مع عدم غلق الطريق أو إجراء أى تحويلات مرورية وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

                                                      

وأكد مصدر أمنى أن شركة الصرف الصحى حصلت على تصريح إجراء أعمال إحلال وتجديد خط صرف صحى بشارع القلعة والرفاعى، وستكون الأعمال ليلا ونهارا بدءا من غد الجمعة 16/3/2018 حتى 15/6/2018.

 

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة توفر الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال وستقوم الشركات المنفذة لأعمال الإصلاحات، بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.


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