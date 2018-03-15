خبراء روسيا وإيران وتركيا يجرون في أستانا لقاءات ثنائية حول سوريا







موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا رمزى الرمزى أن خبراء من روسيا وإيران وتركيا يجرون فى أستانا لقاءات ثنائية حول سوريا.

و قال رمزى لوكالة أنباء "سبوتنيك": "حتى الآن تجرى لقاءات ثنائية فقط".

يُذكر أنه يُخطط لعقد جلسة مباحثات لوزراء خارجية الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) 16 مارس الجارى حول سوريا فى العاصمة الكازاخستانية أستانا.

كما أنه من المقرر أن يناقش الوزراء النتائج التي تم تحقيقها بعد مرور عام على الشراكة في تسوية الأزمة السورية ووضع خارطة طريق مستقبلية.