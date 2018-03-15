video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبراء أمريكيون: الإطاحة بريكس تيلرسون تضع قطر فى مأزق

الخميس، 15 مارس 2018 02:44 م
خبراء أمريكيون: الإطاحة بريكس تيلرسون تضع قطر فى مأزق ريكس تيلرسون وتميم بن حمد





كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب بقراره الإطاحة بوزير خارجيته ريكس تيلرسون، يكون قد أقصى أحد مؤيدى إنهاء أزمة الخليج بسبب قطر، وترك الخطط الأمريكية لحل النزاع فى حالة تغيير مستمر، فيما أشار محللون أمريكيون إلى أن إقالة تيلرسون تضع قطر فى مأزق.

 

وكان قرار ترامب المفاجئ بتغيير تيلرسون بمدير السى أى إيه مايك بومبيو قد تسبب فى حالة صدمة بواشنطن قبل أسبوع من وصول ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية. وكان تيلرسون له علاقات وثيقة مع قادة الخليج بسبب رئاسته لشركة إكسون موبيل النفطية على مدار أربع عقود، فى حين أن بومبيو متعاطف مع الانتقادات السعودية لقطر بسبب صلاتها بالإسلاميين وإيران.

 

ونقلت الصحيفة عن ثيدور كاراسيك، المحلل فى معهد الخليج بواشنطن، قوله إن قطر فى مأزق الآن وستضطر للتخلى عن شىء، فربما تكون الدوحة قد بالغت بالاعتماد أكثر من اللازم على تيلرسون. وأضاف أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل شيئا لتسوية الصراع.

 

ونقلت الصحيفة عن مسئول قطرى لم يكشف عن هويه قوله إن الإمارة لا تزال ستكشف كيفية التعامل مع بومبيو. وقال إن هذا قرار يتعلق بالحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أن بومبيو لم يصبح بعد وزيرا للخارجية، فليس لدينا دليل، وأن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة موجودة وهى مبنية على المؤسسات.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أول اختبار لفترة ما بعد تيلرسون ستكون فى إبريل المقبل عندما يقوم أمير قطر تميم بن حمد بأول زيارة له للبيت الأبيض فى عهد ترامب، وربما يعقب الزيارة قمة لمجلس التعاون الخليجى على الأراضى الأمريكية، التى يقول المسئول القطرى إنها تظل مرجحة للغاية رغم خروج تيلرسون.

 

ونقلت المونيتور عن أندرو بوين، الخبير فى معهد انتربرايز، قوله إن الإمارات والسعودية سيرون الإطاحة بتيلرسون كفرصة، وبإمكانهما دفع الإدارة للاقتراب أكثر نحو موقفهما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدولة الإماراتى: الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى تعرض للظلم فى أزمة قطر

قطر

ازمة قطر

الخليج

الولايات المتحدة

وزير الخارجية الامريكى

ريكس تيلرسون




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة