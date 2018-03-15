حملة نظافة بمحيط المدارس بالجيزة استعدادا للانتخابات

حملة نظافة بمحيط المدارس بالجيزة استعدادا للانتخاباتالخميس، 15 مارس 2018 01:08 م
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت الهية العامة للنظافة والتجميل بالجيزة فى تنفيذ العديد من حملات النظافة بمحيط المدارس التى تستخدم كمراكز انتخابية فى الانتخابات الرئاسيه ورفع أى مخلفات أو تجمعات للقمامة كما يتم التعاون مع الأحياء المختصه لرفع أى سيارات متهالكة.
وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أن ذلك يأتى فى إطار التجهيزات التى تقوم بها المحافظه حتى تكون المراكز الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين.
وقد تم تنفيذ الحملة بشارع النيل أمام المطابع الأميرية وشارعى محمد كريم وسعد زغلول، عن طريق الفرق المخصصه من عمال النظافة وقطاع الحدائق.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أن الحملة شملت مدارس الشهيد عاطف السادات والجيزة الفنية، ووجية البغدادى بحى جنوب الجيزة وأحمد شوقى والجيزة الصناعية والشهيد محمد كريم والنهضة وجزيرة الدهب.
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