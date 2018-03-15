video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملة نظافة بمحيط المدارس بالجيزة استعدادا للانتخابات

الخميس، 15 مارس 2018 01:08 م
حملة نظافة بمحيط المدارس بالجيزة استعدادا للانتخابات اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

بدأت الهية العامة للنظافة والتجميل بالجيزة فى تنفيذ العديد من حملات النظافة بمحيط المدارس التى تستخدم كمراكز انتخابية فى الانتخابات الرئاسيه ورفع أى مخلفات أو تجمعات للقمامة كما يتم التعاون مع الأحياء المختصه لرفع أى سيارات متهالكة.
 
وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أن ذلك يأتى فى إطار التجهيزات التى تقوم بها المحافظه حتى تكون المراكز الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين.
 
وقد تم تنفيذ الحملة بشارع النيل أمام المطابع الأميرية وشارعى محمد كريم وسعد زغلول، عن طريق الفرق المخصصه من عمال النظافة وقطاع الحدائق.
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أن الحملة شملت مدارس الشهيد عاطف السادات والجيزة الفنية، ووجية البغدادى بحى جنوب الجيزة وأحمد شوقى والجيزة الصناعية والشهيد محمد كريم والنهضة وجزيرة الدهب.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد : تجهيز 121لجنة انتخابية فى 5 مقار لاستقبال الناخبين

النائب محمد العقاد: أراهن على وعى المصريين بالخارج فى المشاركة بالانتخابات

"المصريين الأحرار" يستعد لإطلاق حملة شبابية للحشد بالانتخابات الرئاسية

الجيزة

اخبار الجيزة

النظافة

المدارس

الانتخابات




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة