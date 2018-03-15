حملة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز كفر البطيخ بدمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط برئاسة محمود المرسى بازالة فورية لمخالفة تعدي علي الأرض الزراعية في المهد علي مساحة 560 متر بقرية أم الرضا وذلك بناء علي الإخطار الوارد من الجمعية الزراعية بقرية أم الرضا الجديدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لحالات التعدي عليها .