حملات مرورية موسعة على الطرق لرصد المخالفات فى القاهرة والجيزة







كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها فى الشوارع والميادين، اليوم الخميس، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، لإزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات فى شوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين للأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور فى أنحاء العاصمة، وشنّوا حملات مرورية موسعة لرصد كل المخالفات، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحام مرورى بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع فى الجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور، للحد من وقوع الحوادث الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.